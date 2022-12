Nuovo listino per la Nissan LEAF: i prezzi italiani della gamma

Pur essendo ben costruita, e con un'anzianità invidiabile (è in vendita da oltre 10 anni), la nuova Nissan LEAF ci ha dato qualche grattacapo nel corso di un recente test drive. Ora il suo listino è appena stato aggiornato con qualche piccolo rincaro.

Se precedentemente la Nissan LEAF da 40 kWh in versione Acenta si poteva portare a casa a poco più di 32.000 euro, ora sono necessari 34.150 euro, prezzo Chiavi in Mano raccomandato. Per la LEAF 40 kWh Business si sale a 37.000 euro, per la N-Connecta invece si arriva a 37.775 euro. La Tekna raggiunge i 39.150 euro, mentre la Tekna con ProPilot Park raggiunge infine un prezzo di 40.350 euro.

Arriviamo così alla variante da 62 kWh, anche detta Nissan LEAF e+. In versione N-Style si può avere a 41.900 euro Chiavi in Mano, la N-Connecta a 42.675 euro, mentre la Tekna è disponibile a 45.750 euro con il pacchetto base, a 46.950 euro con il ProPilot Park. La nuova versione top di gamma della LEAF va quasi a impensierire la nuova Tesla Model Y RWD costruita a Berlino, che parte da 49.990 euro con Autopilot base.

Dando un'occhiata agli optional, notiamo come la vernice Bianco solido costi ora 400 euro, la Vernice Metallizzata 750 euro, la vernice Pearl White 850 euro, l'opzione Two Tone 400 euro, mentre il pacchetto ProPilot Park vale 1.200 euro extra.