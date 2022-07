Nuovo listino per MG: quanto costano Marvel R, ZS e ZS EV da luglio 2022?

MG Motor è tornata a commercializzare i suoi veicoli in Italia con estremo successo, portando novità come la MG ZS EV, la MG ZS e soprattutto la Marvel R Electric. Il produttore ha appena aggiornato i listini per il nostro Paese, andiamo dunque a scoprire versioni e prezzi.

Partiamo proprio dalla Marvel R Electric: la vernice metallizzata diventerà standard da luglio 2022, sarà dunque inclusa nel listino seguente. La Marvel R Electric Comfort parte ora da 42.690 euro IVA inclusa (come tutti i prezzi seguenti) in diverse colorazioni e dovrebbe dunque rientrare nell'Ecobonus 2022 (le auto compatibili con gli incentivi 2022), mentre per la variante Luxury si sale a 46.690 euro. Per la Marvel R Electric Performance sono necessari 50.690 euro, 52.690 euro per la variante AWD (trazione integrale).

Le novità per la MG ZS EV riguardano la versione Long Range, che arriva su tutti gli allestimenti ma con un caricabatterie di bordo da 6,6 kW; una soluzione temporanea dovuta alla situazione di crisi dell'industria automotive. Sulla MG ZS benzina invece dal 1 luglio 2022 ci sarà un aggiornamento di listino pari a 200 euro, con la colorazione gratuita che rimane la Hoxton Orange. La MG ZS 1.5 5MT Comfort parte dunque da 16.190 euro, per la 1.5 5MT Luxury servono 18.190 euro, mentre per la 1.0T Luxury servono 20.190 euro per la versione con cambio manuale, 21.190 euro per il cambio automatico a 6 rapporti. La vernice metallizzata costa 650 euro in più.

Per saperne di più sulle nuove vetture MG per l'Italia: tutto sulle nuove MG Marvel R Electric, MG ZS EC e MG5. Di recente inoltre il marchio ha anche presentato la nuova MG MG4 elettrica.