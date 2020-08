Nuovo Lifan E3+, lo scooter elettrico urbano compatibile con gli incentivi 2020

Con il recente Decreto Rilancio, l'attuale governo ha rinnovato l'Ecobonus per le auto, estendendo gli incentivi anche alle Euro 6 meno inquinanti. Fino al 31 dicembre 2020 potremo però anche sfruttare sconti statali per l'acquisto di nuove moto e scooter elettrici, motivo per cui oggi vi segnaliamo l'interessante scooter urbano Lifan E3+.

Basato sul già avanzato E3, il nuovo Lifan E3+ monta pneumatici maggiorati da 3,5-10 (prima erano 3-10 nell'E3 classico), inoltre la batteria risulta più capiente del 10%. Gli attuali 1.560 Wh, contenuti all'interno di un modulo pesante 9 kg, permette di percorrere fino a 90 km di strada con una sola carica, mantenendo una velocità media di 20 km/h (si intende in città ovviamente).

A spingere il nuovo Lifan E3+ troviamo un motore Bosch, leader del settore, da 1.900W con una coppia istantanea pari a 70 Nm. La velocità massima di questo modello è di 45 km/h, si può dunque paragonare a un classico 50cc. Lo scooter offre poi la frenata rigenerativa EBS, con tre modalità di guida differenti, si va dunque dal risparmio energetico alla modalità più "sportiva".

Non manca poi un bel display LCD per il controllo dei dati di marcia, doppio freno a disco e doppio ammortizzatore a gas, con un sottosella che può ospitare fino a 18,9 litri. Arriviamo così a parlare del prezzo, molto interessante dobbiamo esser sinceri: Lifan E3+ costa 2.190 euro di listino con due anni di garanzia inclusa Lifan Care, disponibile però abbiamo anche l'E3 a 1.990 euro. Entrambi i modelli sono compatibili con i nuovi incentivi statali 2020 che permettono di risparmiare fino al 30% del prezzo totale senza rottamazione, il 40% con rottamazione.