Nuovo Land Rover Defender V8 Bond Edition, il potente SUV che omaggia 007

Il prossimo 30 settembre, dopo una serie di dolorosi rinvii legati al COVID-19, arriverà finalmente in Italia il nuovo film di James Bond 007 No Time To Die e per l’occasione Land Rover ha creato una spettacolare Defender V8 Bond Edition.

A creare questa speciale vettura è stata la sezione Land Rover SV Bespoke, appositamente per celebrare il 25esimo film di James Bond. Sarà disponibile in versione 90 e 110, ispirata proprio alle specifiche delle Defender che appaiono in No Time To Die: la Defender V8 Bond Edition sfoggia infatti un Extended Black Pack, cerchi da 22” Luna Gloss Black, pinze freni anteriori Xenon Blue e distintivo posteriore Defender 007. All’interno avremo soglie illuminate 007 e una speciale animazione di avvio dell’infotainment Pivi Pro.



In tutto il mondo ne saranno creati soli 300 esemplari, identificati in cabina dal logo SV Bespoke e dall’incisione laser “One of 300”. A livello tecnico avremo un motore V8 benzina da 5.0 litri Supercharged, capace di erogare 525 CV con 624 Nm di coppia. La trasmissione invece è automatica a 8 rapporti. La Defender V8 90 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge i 240 km/h. Si tratta di fatto della più veloce Defender mai prodotta, così come la più agile, grazie all’Electronic Active Rear Differential, le sospensioni pneumatiche elettroniche.



Copyright foto: 007 © 1962 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 007 is a trademark of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.