Nuovo Land Rover Defender V8 2022: quanto costa il Defender più potente di sempre?

Defender è molto più di una semplice parola, è sinonimo di tradizione, di leggenda, grazie ovviamente a Land Rover. Ora è il momento di dare il benvenuto al nuovo Land Rover Defender V8, disponibile in versione 90 e 110.

Il nuovo modello è equipaggiato con un motore Supercharged V8 da 5.0 litri da 525 CV (che qualcuno aveva già visto in strada tempo fa), siamo dunque di fronte al Defender più potente mai costruito. 0-100 km/h in 5,2 secondi e 240 km/h di velocità massima con il Defender 90. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a 8 rapporti, mentre la coppia massima è di ben 625 Nm. Defender V8 vanta diverse caratteristiche esclusive come diversi distintivi, quattro speciali terminali di scarico, cerchi da 22” in lega con finita Satin Dark Gray, pinze freni Xenon Blue e dischi freni da 20”.

Disponibile a listino anche l’ammiraglia Defender V8 Carpathian Edition, con stessi upgrade del V8 ma con in più accenti Miko Suedecloth e Robustec sui sedili, volante in Alcantara e soglie illuminate. Novità anche per il Defender XS Edition, disponibile sia in versione 90 che 110. All’interno troviamo in questo caso sedili riscaldabili a 12 regolazioni elettriche con memoria, sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, il sistema Adaptive Dynamics e il Configurable Terrain Response.

Inoltre la XS Edition monta fari LED Matrix con luci diurne Signature, lo specchio con ClearSight Rear View, l'infotainment Pivi Pro e il sistema audio Meridian con 10 altoparlanti. La XS Edition è disponibile con motorizzazioni P400 benzina, P400e Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) e D250 Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) diesel.

Nuovo Defender MY2022 offre anche ricarica wireless per lo smartphone e WiFi amplificato per una migliore ricezione. L’infotainment Pivi Pro offre per la prima volta un touchscreen da 11,4”. I prezzi del nuovo Land Rover Defender V8 partono da 120.600 euro, potete già configurare la vostra nuova 4x4 sul sito dedicato.