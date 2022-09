Nuovo Lamborghini Urus S da 666 CV: stessa potenza del Performante a meno di 200k

Lo scorso mese di agosto Lamborghini ci ha sorpresi con il lancio del nuovo Urus Performance, versione cattivissima da 666 CV. Non sarà però il solo Urus a vantare tale potenza: ecco a voi il nuovo Lamborghini Urus S, Super SUV di Sant'Agata Bolognese.

Il suo motore V8 eroga una potenza di 666 CV, esattamente come Urus Performance, è stata dunque aumentata dai 650 della variante standard. Il rapporto peso di Urus S è ottimizzato a 3,3 kg/CV con 850 Nm di coppia da 2.300 giri/min a un regime massimo di 6.000 giri/min. Questo Super SUV scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,5 secondi. 305 km/h invece la velocità massima, con Lamborghini che ovviamente non ha dimenticato di installare un impianto frenante degno del suo nome: Urus S frena da 100 a 0 km/h in appena 33,7 metri.

Urus S introduce specifici e sofisticati perfezionamenti sul fronte del design, abbiamo infatti maggiori opzioni in termini di colori e finiture per cerchi, style package e dettagli interni ed esterni, per una personalizzazione a 360 gradi. Accanto ai cerchi standard da 21" ci sono poi gli opzionali Nath da 22" con finitura in titanio opaco diamantato, mentre il modello Taigete da 23" può essere configurato in bronzo diamantato.

Urus S include un sistema di navigazione connesso di ultima generazione, numerose funzioni di sicurezza e servizi di controllo della vettura da gestire anche tramite smartphone oppure smartwatch. Abbiamo ad esempio un sistema di parcheggio da remoto attivabile con l'app Unica, oppure la chiave virtuale dell'auto. Nuovo Lamborghini Urus S ha un prezzo di partenza di 192.651 euro (tasse escluse).