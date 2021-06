Ecco il nuovo Kia Sportage 2022: prime immagini ufficiali del SUV coreano

Lo scorso 31 maggio vi abbiamo mostrato per la prima volta i tratti della Kia Sportage di nuova generazione, che oggi invece si svela in tutto il suo splendore.

Kia Corporation ha infatti pubblicato le prime immagini ufficiali relative al nuovissimo Sportage, che in questa generazione avrà una versione pensata esclusivamente per il mercato europeo - che sarà svelata a settembre 2021. Il nuovo Kia Sportage 2022 si rifà ai canoni dell’Opposites United, una filosofia legata al design che si basa su cinque pilastri: Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life, Tension for Serenity e Bold for Nature, con quest’ultimo che ha profondamente influenzato il disegno del nuovo Sportage.



All’interno invece il marchio ha lavorato per offrire una tecnologia intuitiva e innovativa, costruendo tutto attorno al conducente. Il pad touchscreen, insieme al controller integrato, funge da centro nevralgico per tutte le esigenze di connettività, funzionalità e utilizzo di guidatore e passeggero. Per la prima volta poi arriverà sul mercato la Sportage X-Line, con paraurti dedicato, predellini esclusivi e un filante portapacchi - per restituire un senso di ancora maggiore sicurezza.



Il nuovo Kia Sportage, risultato di uno sforzo collaborativo che ha unito la rete di design Kia con sedi in Corea, Germania, Stati Uniti e Cina, sarà commercializzato in Italia a inizio 2022.