Nuovo Kia Sportage 2022 finalmente in Italia: nuova gamma ibrida dal 15 gennaio

Se stavate aspettando la nuova Kia Sportage (ufficiale il Kia Sportage 2022), l'attesa è ormai finita: il countdown di un mese impostato dall'azienda (e dalla relativa campagna marketing) è finito e Sportage 2022 diventa disponibile nelle concessionarie italiane a partire dal 15 gennaio 2022.

Parliamo di una quinta generazione di Sportage appositamente progettata per l'Europa con la nuova Piattaforma N3. Un pianale che promette un comportamento dinamico da SUV di livello superiore, con una messa a punto precisa per le strade più impegnative del vecchio continente. A bordo troviamo la modalità Terrain, pensata per far affrontare allo Sportage 2022 anche le superfici più difficili e le condizioni meteo più ostili - il tutto premendo un semplice tasto.



Ma parliamo di propulsori: la gamma 2022 sarà interamente elettrificata grazie a unità ibride all'avanguardia e motori benzina e diesel puliti. A listino avremo ben tre versioni ibride: MHEV, HEV e PHEV, ovvero Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid (anche se al momento tutti sembrano contro le auto Plug-in Hybrid). Su tutta la gamma, dunque MHEV, HEV e PHEV, troviamo un motore T-GDI da 1.6 litri dotato di tecnologia Continuous Variable Valve Duration (CVVD). Sulla variante Plug-in Hybrid inoltre abbiamo un motore elettrico da 66,9 kW affiancato da una capiente batteria da 13,8 kWh - per una potenza totale di 265 CV, di cui 180 CV provenienti dal motore termico. La ricarica può invece essere effettuata fino a 7,2 kW.



Nella variante Full Hybrid il motore elettrico è da 44,2 kW con batteria da 1,49 kWh, per 230 CV di potenza totale. Infine la variante Mild Hybrid offre una tecnologia di ibridazione che mira a ridurre le emissioni e i consumi, con 150 CV di potenza (per saperne di più: quale tecnologia ibrida comprare?). Per chi vuole il diesel può contare su 136 CV e la tecnologia Mild Hybrid 48V.



Nuovo Sportage è disponibile anche con cambio automatico a 7 rapporti (7DCT) oppure con manuale intelligente a 6 marce (iMT). HEV e PHEV sono invece dotate di cambio automatico a 6 rapporti (6AT). La trazione può essere sia AWD che FWD a seconda delle configurazioni. Nuovo Kia Sportage 2022 parte da 29.950 euro.