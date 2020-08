Nuovo Jeep Wrangler 4xe Hybrid Plug-in, ci siamo: lo spot

Lo scorso 22 luglio FCA ha presentato in pompa magna le sue nuove Jeep Renegade e Compass Plug-In Hybrid, con le quali si possono ottenere ben 6.500 euro di Ecobonus rottamando una vettura inquinante. Il 2020 di Jeep però non finisce qui: in arrivo abbiamo anche la Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid.

Mentre le nuove Fiat Panda Hybrid, Fiat 500 Hybrid e Lancia Ypsilon Hybrid ci hanno un po' delusi, con la loro tecnologia Micro Hybrid da 12V, con Jeep il Gruppo FCA ha lavorato davvero bene e senza l'ausilio delle tecnologie PSA - visto che lo sviluppo di queste vetture è iniziato prima che la fusione fosse realtà. Della nuova Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid si parla dall'inizio del 2020, ora però sappiamo che la vettura arriverà il prossimo dicembre - con un evento di reveal ufficiale.

Proprio durante questo evento mondiale Jeep diffonderà i dati tecnici della vettura, che potrebbero differire da Renegade e Compass 4xe Hybrid Plug-in. Su queste ibride FCA ha montato un ottimo motore 1.3 Turbo 4 cilindri, affiancato ovviamente dal sistema elettrico, mentre voci di corridoio affermano che il Wrangler 4xe avrà un propulsore 3.6 litri V6, così da mettersi al pari con l'esistente gamma.

Questo però fa sorgere un dubbio: lasciando un tale motore, Jeep dove installerà tutta la parte elettrica? Sul web si parla di un'area protetta fra lo scarico e l'albero motore, la cosa però non ci convince particolarmente; per noi è più probabile che FCA monti un motore più piccolo e si affianchi a Renegade e Compass, anche per tenere a freno il più possibile le emissioni di CO2 - che in Europa potrebbero pagare uno scotto non da poco fra Ecotasse, Ecobonus mancati e quant'altro. Scopriremo tutto a dicembre, nel frattempo nello spot potete vedere un modello di produzione reale, non un render, come affermato da Jeep.