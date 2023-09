Nuovo Jeep Wrangler 2024 arriva in Europa: sarà sia termica che elettrica

La prossima Jeep Wrangler del 2024 presenterà una serie di aggiornamenti interessanti, inclusi cambiamenti stilistici, tecnologici e una gamma di motorizzazioni che includono sia motori tradizionali che opzioni ibride plug-in.

Avremo un stile leggermente rivisto, con una griglia a sette slot ridisegnata, e anche da altri accenti estetici che differiscono tra le versioni Sahara e Rubicon, del quale sono sati recentemente resi noti dei pack speciali ispirati a Jurassic Park. Il tetto rigido sarà disponibile in tinta con la carrozzeria nella versione Sahara e verniciato di nero nel Rubicon. Inoltre, c'è l'opzione del tetto elettrico Sky One-Touch, che offre un'esperienza di guida open-air.

Wrangler 2024 vedrà un aumento della tecnologia all'interno dell'abitacolo, attraverso un sistema di infotainment aggiornato, assistenza alla guida avanzata e altre funzionalità tecnologiche. Il fuoristrada sarà disponibile sia con motori tradizionali che opzioni ibride plug-in. Questo include un ritorno sorprendente al motore non elettrificato da 2,0 litri in mercati selezionati, oltre all'ibrido plug-in 4xe, che offre una maggiore efficienza energetica e la possibilità di guidare in modalità completamente elettrica per brevi tratti.

È previsto che i primi esemplari del modello Wrangler 2024 saranno disponibili presso i concessionari europei nella prima metà del 2024. I dettagli sui prezzi saranno resi noti in prossimità del lancio sul mercato. Jeep ha annunciato la sua ambizione di offrire una versione elettrificata per tutti i suoi modelli entro il 2025, e di diventare un marchio completamente orientato all'elettrico in Europa entro il 2030. Ecco invece un piccolo approfondimento sulla storia del marchio Jeep.