Nuovo Jeep Grand Cherokee: osserviamolo in anteprima

L'attesa per il nuovo Jeep Grand Cherokee si fa sempre più viva, e per ingannarla i ragazzi di Motor1 hanno provato a immaginare il grosso veicolo tramite una serie di render ben curati. Secondo loro il veicolo effettivo sarà sovrapponibile al 99 percento, e non stentiamo a crederci.

La base sulla quale son partiti col lavoro è rappresentata da una serie di foto spia di buon qualità, che hanno ritratto il veicolo sia internamente che esternamente. In realtà hanno ammesso di aver osato in alcune piccole aree perché non perfettamente visibili dai prototipi ammirati in giro finora. Questi buchi sono stati però colmati attraverso le scelte di design mostrate col Jeep Grand Wagoneer rivelato un mese fa.

La parte anteriore del Grand Cherokee sarà molto simile a quello del Grand Wagoneer. Le prese d'aria agli angoli della fascia saranno più piccole, ma verranno affiancate da una striscia di LED orizzontali posizionati appena al di sopra di esse. Inoltre, la griglia non sfocerà nella parte inferiore della fascia come si pensava in precedenza.

La riproduzione dell'abitacolo è stata poi enormemente facilitata dalle foto spia che, usate in combinazione con le voci di corridoio in circolazione, hanno permesso di inserire degli elementi in legno sul cruscotto e sul lato interno delle portiere. In linea di massima gli interni avranno un design moderno e pulito, oltre che tecnologico al punto giusto.

Prima di lasciarvi alla galleria di immagini in fondo alla pagina vogliamo rimandarvi anche al prototipo di Jeep Compass beccato di recente tra le strade pubbliche: potrebbe arrivare sul mercato in pochi mesi. In conclusione, restando in tema, vi consigliamo di dare un'occhiata ai precedenti render del prossimo Jeep Grand Cherokee, realizzati a luglio dai ragazzi di Kolesa.ru.