Nuovo Jeep Compass: ecco la probabile data di debutto

Il refresh del Jeep Compass, avvistato soltanto poche settimane fa, sta man mano prendendo forma all'interno delle menti del team di sviluppo. Col passare del tempo se ne avvistano prototipi sempre meno camuffati, e il motivo è presto detto.

Un nuovo report derivante da Mopar Insiders fa riferimento a parecchie fonti, le quali affermerebbero che il produttore rivelerà il crossover aggiornato nel corso del prossimo mese al Guangzhou International Automobile Exhibition, il quale si terrà in Cina il 22 di novembre.

In base a quanto abbiamo potuto vedere finora, para che il il nuovo Compass riceverà numerosi ritocchi estetici e stilistici. Le foto spia già menzionate in precedenza mostravano una griglia a sette slot verticali a dividere due farri più stretti e lunghi. Altre modifiche ce le si aspetta al retrotreno, dove andrebbero ad interessare principalmente la parte bassa del paraurti e il diffusore. Gli scatti dell'abitacolo evidenziano invece un rifacimento abbastanza importante della parte legata all'infotainment, con layout del cruscotto rinnovato.

Riguardo la motorizzazione non ci dovrebbero essere troppi cambiamenti. Il refresh del Jeep Compass erediterà lo stesso quattro cilindri da 2,4 litri attuale, che produrrà i soliti 182 cavalli di potenza scaricati sull'asfalto attraverso la trazione integrale o soltanto anteriore. Secondo Mopar Insiders il Compass 4xe si farà vedere quando Jeep ne annuncerà la disponibilità in Cina per il 2022. Ricordiamo che la variante 4xe del "piccolo" SUV gode di un powetrain ibrido: eccolo nell'ultimo spot pubblicitario.

Avviandoci a concludere ci vengono in mentre i tanti annunci fatti di recente della casa automobilistica, che pare proprio essere in fermento. Il più recente riguarda il colossale Jeep Grand Wagoneer: il lusso e la tecnologia la fanno da padrone. Nel frattempo si attendono maggiori informazioni inerenti il prossimo Jeep Grand Cherokee: ecco i render preliminari.