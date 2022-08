Nuovo indizio sull'approdo di Porsche in Formula 1: registrato il marchio

Il cambio di regolamento in Formula 1 previsto per il 2026 porterà con sé diverse novità che non riguarderanno unicamente la competizione ma anche i team che parteciperanno. Da mesi, infatti, si vocifera dell'ingresso di Audi e Porsche, ma solo per quest'ultimo le cose sembrano farsi più serie.

Ma il Gruppo Volkswagen non sembra essere l'unico interessato ad entrare a far parte dello sport dal momento che Stefano Domenicali, AD della F1, avrebbe qualche mese fa anticipato l'approdo nella competizione di altri due costruttori. Uno di questi sembra essere Honda, interessata a ritornare ma al fianco di Alpha Tauri, e di un altro team di cui non si sa ancora nulla.

Ad ogni modo, nelle scorse ore è rimbalzata la notizia della registrazione del nuovo marchio da parte di Porsche. Il marchio registrato si chiamerebbe 'F1inally', un chiaro riferimento allo sport in questione e al lungo iter burocratico che ha portato la casa automobilistica all'approdo in Formula 1. Da quanto si evince dai report, esso coprirà tutto ciò che riguarda dal merchandising all'unità powertrain. Non abbiamo ancora conferme circa gli accordi o meno con Red Bull Racing che si vociferano da settimane visto che i due costruttori sembravano destinati ad una partnership.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'arrivo di Porsche 1 in F1? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.