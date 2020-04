Un nuovo indizio conferma l'arrivo della Toyota Corolla GR

Arrivano delle nuove conferme sull'imminente arrivo di una versione sportiva della Toyota Corolla, ma anche della Toyota CH-R. La casa automobilistica ha depositato alcuni nuovi marchi registrati che non lasciano spazio ad alcun dubbio...

Toyota continua a puntare sul neonato brand Gazoo Racing, il badge dedicato alle versioni più aggressive dei suoi veicoli, inaugurata con la Supra GR e recentemente estesa anche alla piccola Yaris — con la Yaris GR dotata del motore a tre cilindri più potente di sempre. Ma la partita non si chiude qui, Toyota ha già detto che vuole dare una versione sportiva ad ogni suo veicolo.

Da un po' di tempo diversi rumor suggeriscono che anche la campionessa di vendite, la Toyota Corolla, si appresti a ricevere una versione sportiva con badge GR.

Già nel 2018 Tetsuya Tada (l'ingegnere che gestisce in prima persona i progetti Supra e GT86) aveva spiegato che in alcuni mercati esisteva una domanda per una Corolla ad alte performance.

Una serie di nuovi marchi depositati in Australia suggerisce che ci siamo, Toyota sta iniziando a muoversi in questa direzione. La casa automobilistica giapponese ha registrato i marchi Corolla GR, C-HR GR-Sport e C-HR GR-S, confermando anche il rumor che voleva una versione più aggressiva del SUV compatto.