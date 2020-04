Il nuovo i-Cockpit 3D della Peugeot 208 2020 in azione: il video

La Nuova Peugeot 208 è Auto dell'Anno 2020, un riconoscimento importante per l'azienda francese che già da qualche tempo sta promuovendo tutti i punti di forza della vettura. Vi abbiamo già parlato dell'innovativo i-Cockpit 3D, oggi però siamo in grado di mostrarvi un video.

Parliamo di un quadro strumenti digitale che adotta una tecnologia in grado di integrare un display con due diversi piani di lettura. In questo modo la vettura sa in automatico quali sono le informazioni più importanti da mostrare prima delle altre, pensiamo a urgenze tecniche o situazioni di pericolo. Secondo gli ingegneri Peugeot avere delle info "in rilievo" facilita la lettura degli avvisi e riduce i tempi di reazione nella lettura, di conseguenza va ad aumentare la sicurezza di guida.

La nuova 208 ha inoltre un volante estremamente compatto, schiacciato nella parte superiore per facilitare la lettura del quadro strumenti e per richiedere movimenti delle braccia ridotti - cosa che dovrebbe aumentare il comfort di guida. Costruita sulla nuova piattaforma multienergia CMP, la nuova 208 risulta estremamente reattiva, divertente da guidare e versatile, con un telaio rigido ma anche molto leggero. Tutti dettagli valsi alla vettura il titolo di Auto dell'Anno 2020. Ma torniamo a occuparci del i-Cockpit 3D mandando in Play il video che trovate in basso.