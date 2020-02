Il nuovo Hummer EV nella pubblicità del Super Bowl con LeBron James

Anche se alcuni modelli usciranno effettivamente solo nel 2021 e nel 2022, il 2020 sarà in ogni caso l'anno in cui i nuovi pick-up elettrici si daranno battaglia - soprattutto a colpi di spot e campagne marketing. Lo dimostra la pubblicità del Super Bowl del nuovo Hummer EV.

Il Tesla Cybertruck ha dato ufficialmente il via a una battaglia senza territorio, che soprattutto negli Stati Uniti e in Canada equivale a milioni e milioni di dollari di potenziale fatturato. Il segmento dei grossi pick-up è infatti uno dei più dinamici in Nord America e con l'arrivo dei nuovi modelli elettrici la guerra sarà ancora più esplicita - perché si gioca sulla novità. Tesla però non sarà la sola protagonista sul campo, al contrario avremo anche il Rivian R1T, il Ford F-150 elettrico, il lussuoso Bollinger B2 e - come abbiamo scoperto ufficialmente qualche giorno fa - anche il primo Hummer EV di GMC.

General Motors ha intenzione di spingere tantissimo sulla vettura, che avrà sulla carta 1.000 CV di potenza, una forza bruta di 15.590 Nm e un'accelerazione da 0 a 96 km/h possibile in appena 3 secondi. Al di là della scheda tecnica, il design finale è ancora un mistero, di certo conosciamo la muscolosa griglia frontale, apparsa anche nel nuovo spot del Super Bowl con protagonista LeBron James. Oltre al filmato principale, GMC ha anche pubblicato un dietro le quinte con il campione dell'NBA, in cui spiega in modo ancor più dettagliato le caratteristiche chiave del nuovo Hummer EV. Chissà se Tesla risponderà per le rime piazzando una star accanto al Cybertruck...