Il nuovo Hummer elettrico mostra per la prima volta l'andatura 'a granchio'

La modalità CrabWalk che il nuovo GMC Hummer EV porterà a breve con sé sul mercato non ha bisogno di particolari spiegazioni, ma GMC ha deciso di mostrarla attraverso due interessanti video visibili in fondo alla pagina.

La modalità è di grande aiuto per le manovre negli spazi stretti e, quando attivata, mette in azione le ruote posteriori le quali emulano quelle anteriori a bassa velocità. Come le clip dimostrano, se il conducente dovesse trovarsi in una situazione nella quale sarebbe necessaria una svolta a tre punti, basterebbe attivare il CrabWalk per uscirne spostando il veicolo diagonalmente.

Il materiale condiviso da GMC si concentra sulla guida fuoristrada, ma probabilmente l'utilizzo più comodo e funzionale della tecnologia riguarda l'ambiente cittadino, dove un veicolo enorme come l'Hummer elettrico potrebbe parcheggiare in un batter d'occhi.

L'ultimo video poi è molto peculiare, in quanto inquadra l'Hummer mentre si muove lungo la strada, ma lo fa con gli assi non in linea tra loro. Questa applicazione in realtà sembra limitarsi a scenari molto rari, e cioè a quelli nei quali è meglio evitare che le ruote posteriori si inseriscono nei canali creati da quelle anteriori nella terra soffice o fangosa.

Avviandoci a concludere vogliamo rimandarvi alla presentazione ufficiale dell'Hummer EV: ecco tutte le informazioni sull'imponente veicolo. In ultimo vi consigliamo di dare un'occhiata alle nuove tecnologie modulari Bollinger per le elettriche fuoristrada: garantiscono peso ridotto e affidabilità aumentata.