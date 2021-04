Nuovo Horwin EK3, lo scooter elettrico che fa il pieno di tecnologia

Il nuovo mercato degli scooter elettrici è uno dei più dinamici del momento e anche Horwin vuole dire la sua. Come? Con il nuovo Horwin EK3, scooter elettrico che fa il pieno di tecnologia.

Sviluppato in linea con i più recenti standard di sicurezza, il nuovo Horwin EK3 offre ai suoi clienti la frenata combinata CBS, luci a LED, la funzione di ritardo nello spegnimento delle luci, il sistema keyless go, un display touch-start, il cruise control, la retromarcia, il sistema di allarme antifurto, avanzati pneumatici a prova di foratura. Un pacchetto davvero ciccioso che Horwin offre di serie sulla sua nuova creatura, che a livello di potenza gode di un motore da 6,2 kW in grado di raggiungere i 95 km/h di velocità.

Bastano 6 secondi per raggiungere i 60 km/h partendo da fermi, grazie alla coppia elettrica che si attiva immediatamente. L’EK3 può essere equipaggiato con due batterie ricaricabili, facilmente rimovibili (si tratta di celle agli ioni di litio 18650 di Samsung). Ogni cella (che secondo Horwin può superare brillantemente i 1.000 cicli di ricarica) offre 1,44 Wh, in combo dunque la capacità totale è di 2,88 Wh che si ricarica a 10 A massimo. Occorrono dunque 4 ore per ricaricare il pacco batterie a una presa casalinga.

Arriviamo così ai prezzi: l’EK3 sarà disponibile in bianco, nero, grigio o rosso a un prezzo di partenza di 4.490 euro, al momento però c’è l’Ecobonus 2021, i prezzi scendono così a 3.385,90 euro con contributo del 30%, a 3.037,87 euro con rottamazione e dunque con contributo del 40%.