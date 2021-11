Nuovo Honda Gyro Canopy:e, lo scooter elettrico urbano a tre ruote

Honda ha probabilmente preso sotto gamba la questione dell'elettrico per quanto riguarda moto e scooter, ora però sta cercando di recuperare il tempo perduto presentando prodotti parecchio interessanti. L'ultimo in questo senso è il nuovo Honda Gyro Canopy:e.

Stiamo parlando di uno scooter cittadino a tre ruote che in realtà riserva un'altra sorpresa: alla base infatti abbiamo un normalissimo Gyro:e, il Canopy:e però ha come aggiunta un comodo tetto, che può ripararci dal vento e parzialmente dalle intemperie. Questo nuovo Gyro Canopy:e è ovviamente elettrico e offre una potenza di appena 580 W, con picchi di 3.200 W. L'autonomia dichiarata è di 77 km, una quota che Honda ha raggiunto a 30 km/h di media - simulando una normale giornata nel traffico cittadino.

Sul fronte delle batterie abbiamo un sistema rimovibile molto simile a quello di Gogoro, con doppia unità per un totale di 2,6 kWh di energia portatile. Queste batterie possono essere sostituite al volo presso stazioni attrezzate, cosa che rende la "ricarica" molto simile a un tradizionale rifornimento di carburante dal punto di vista dei tempi. Arriviamo così al prezzo: in Giappone il nuovo Honda Gyro Canopy:e viene venduto a 715.000 yen, che al cambio sono circa 5.400 euro.



Se vi stupisce vedere uno scooter elettrico dell'azienda giapponese, beh sappiate che Honda ha già deciso di mettere al bando i motori termici per tutti i suoi veicoli passeggeri.