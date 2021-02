Nuovo Honda CR-V Hybrid e:HEV 2021: il potente SUV giapponese si rinnova

Proprio questa mattina, 18 febbraio 2021, Nissan presenterà al mondo il suo nuovo Qashqai, un SUV che avrà come concorrente eccellente anche l’Honda CR-V Hybrid e:HEV 2021.

Parliamo del primo modello Honda a essere dotato della tecnologia Full Hybrid della casa, ora contraddistinta da un logo e:HEV. A bordo del nuovo CR-V e:HEV troviamo l’i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) che unisce due motori elettrici, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso per offrire elevati livelli di reattività ed efficienza. Honda mette a disposizione sia la trazione FWD che AWD.

Il SUV Full Hybrid di Honda monta così un motore a benzina i-VTEC da 2.0 litri con 107 kW/145 CV di potenza a 6.200 giri/min; il motore elettrico invece eroga 135 kW/184CV e una coppia di 315 Nm. A livello di emissioni, il sistema ibrido della casa produce 114 g/km di CO2, mentre il consumo di carburante si attesta attorno ai 5 litri/100 km. Pur non essendo Plug-in Hybrid, il nuovo CR-V Hybrid è in grado di percorrere fino a 2 km circa a zero emissioni, con il sistema che riconosce in automatico quando sfruttare l’Hybrid Drive oppure l’EV Drive.

Guardando all’abitacolo, abbiamo uno schermo touch centrale e un’interfaccia DII (Driver Information Interface) da 7 pollici visibile attraverso lo sterzo. Presenti Apple CarPlay e Android Auto, oltre alle funzionalità Honda CONNECT. Per la casa giapponese poi la sicurezza non è un lusso ma un equipaggiamento di serie: per questo motivo abbiamo i sistemi Honda SENSING su tutta la nuova gamma CR-V Hybrid, dotati di funzionalità di assistenza alla guida e sicurezza ai vertici della categoria.

I prezzi 2021 partono dai 29.704 euro della Honda CR-V e:HEV eCVT Comfort e arrivano ai 38.270 euro della CR-V e:HEV eCVT Executive AWD.