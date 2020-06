Nuovo Garmin Edge 130 Plus, il mini computer da mountain bike entry level

La primavera e l'estate sono di norma le stagioni predilette per usare biciclette cittadine e Mountain bike, inoltre quest'anno grazie al Bonus Mobilità 2020 stiamo vivendo un vero e proprio boom di vendite delle due ruote. Ma come trasformare una normale bici in un mezzo "smart"? Con il nuovo Garmin Edge 130 Plus.

Parliamo di un ciclocomputer entry level adatto a tutti gli appassionati di Mountain bike, diretto erede del Garmin Edge 130. Pesa appena 33 grammi, si comanda tramite 5 tasti fisici e ha un comodo display che mostra fino a 8 dati contemporaneamente. Può essere abbinato a una fascia cardio oppure all'app Garmin Connect, con la quale mappare percorsi e avere una bussola da seguire proprio sul display del mini computer.

Ma guardiamo nel dettaglio le caratteristiche: il suo display bianco e nero è da 1,8 pollici ed è visibile in ogni condizione di luce, le sue dimensioni sono 4,1 x 6,3 x 1,6 cm, ha il Bluetooth integrato, l'ANT+, è impermeabile IPX7, ha 12 ore di autonomia con GPS attivo, integra un altimetro barometrico, un accelerometro e sa quante calorie abbiamo bruciato durante il percorso. È inoltre compatibile sia con iOS che con Android. Possiede poi svariate funzioni di allenamento e di ciclismo.

Il suo prezzo è di 199,99 euro in versione "liscia", senza accessori, possiamo però aggiungere la fascia cardio HRM-Dual per un prezzo totale di 249,99 euro oppure la staffa per il montaggio su manubrio per un prezzo di 269,99 euro - ricordiamo però che di staffe di montaggio se ne trovano anche di terze parti, funzionali ed economiche.