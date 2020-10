Ecco il nuovo Ford EcoSport in super anteprima: sul web le foto leaked

Con il lancio della Ford Puma a inizio 2020 (che abbiamo provato qualche settimana fa), quella che è stata l’auto ibrida più venduta d’Italia per 8 mesi prima dell’arrivo della Panda Hybrid, l’attenzione attorno al Ford EcoSport è scemata, il SUV però sta per aggiornarsi ed eccolo in nuove foto leaked.

Non avremmo dovuto vederle fino al 6 novembre, giorno della presentazione ufficiale, sappiamo però molto bene quanto sia difficile tenere un segreto sul web... I ragazzi di Autonoción hanno mostrato al mondo quello che sarà il Ford EcoSport di prossima uscita, nella sua variante Active. Ciò che vediamo è un SUV “rugged” che non sembra aver paura di alcun terreno, con cerchi rinnovati nel design e parecchi inserti in plastica.

Il magazine conferma anche che in Spagna il SUV arriverà esclusivamente nella sua motorizzazione EcoBoost 1.0 con 125 CV e cambio manuale a 6 rapporti (in pratica la configurazione base della nuova Ford Puma 2020, che da poco è disponibile anche in variante sportiva ST). Farà forse storcere il naso la scelta dell’ovale blu di vendere solo una variante FWD, dunque a trazione anteriore, almeno in Spagna, solo pochi mercati avranno anche l’AWD - e speriamo ci sia anche l’Italia.

Il prezzo di questo grazioso SUV “rugged” dovrebbe attestarsi attorno ai 24.000 euro in Spagna (24.100 euro a esser precisi) con una discreta strumentazione di base - dai fari automatici al Cruise Control con riconoscimento dei segnali stradali. Ora non resta che aspettare la presentazione ufficiale e i dettagli per l’Italia.