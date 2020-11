Nuovo Ford E-Transit, il veicolo commerciale 100% elettrico arriva in Europa

La mobilità elettrica è ormai una realtà consolidata anche in ambito professionale. Lo dimostrano i numerosi veicoli commerciali alimentati a batteria, fra i quali oggi si aggiunge il nuovo Ford E-Transit.

Forte di una batteria da 67 kWh, il nuovo E-Transit offre un’autonomia stimata di circa 350 km in ciclo WLTP combinato, sappiamo però che questi dati sono indicativi e dipendono da numerosi fattori - a partire dalle condizioni della strada per finire al carico del veicolo. A tal proposito la nuova creatura Ford può trasportare fino a 1.616 kg per i van e fino a 1.967 kg per gli chassis. La potenza del motore è di 198 kW (269 CV), mentre la coppia elettrica disponibile è di 430 Nm.

L’E-Transit offre anche una funzione di Pre-Conditioning che riscalda l’abitacolo quando il veicolo è ancora in carica, così da preservare l’autonomia massima del pacco batterie. Pacco batterie che si ricarica a 11,3 kW presso una presa di corrente AC, servono dunque poco più di 8 ore per una ricarica completa, presso una colonnina veloce DC invece l’E-Transit può arrivare fino a 115 kW di potenza, il che significa che dal 15% all’80% bastano appena 34 minuti, giusto il tempo di un carico e scarico al volo.

Bisogna poi segnalare la presenza a bordo del nuovo sistema di infotainment SYNC 4, con un touch screen da ben 12”, comodo e intuitivo. Non mancano poi le ultime tecnologie di guida assistita e autonoma, dal Traffic Sign Recognition all’Intelligent Speed Assist. In Europa, il nuovo Ford E-Transit avrà ben 25 configurazioni differenti e si affaccerà sui principali mercati a partire dal 2021.