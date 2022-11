Nuovo Ford E-Tourneo Custom 100% elettrico: potente e super accessoriato

Ford continua a spingere sull'elettrico, anche sul fronte dei veicoli commerciali leggeri. Ecco ad esempio il nuovo E-Tourneo Custom 100% elettrico di Ford Pro, che offre nuovi livelli di potenza, lusso e design.

Il nuovo E-Tourneo Custom offre una batteria da 74 kWh abbinata a un motore elettrico da 160 kW, la batteria inoltre sfrutta la stessa tecnologia delle celle ad alta densità di energia impiegata sul pick-up elettrico Ford F-150 Lightning che abbiamo visto alle ATP Finals. Ford Pro vi permette di utilizzare la modalità One Pedal per guidare con un solo pedale e aumentare l'efficienza, grazie alla maggiore frenata rigenerativa. Il caricatore di bordo arriva a 11 kW in AC, mentre in DC si può arrivare a 125 kW, ovvero sono necessari 41 minuti per andare dal 15% all'80%. In 5 minuti invece potete recuperare 38 km.

E-Tourneo Custom offre una capacità di 2.000 kg, inoltre tramite le prese presenti nella parte anteriore dell'abitacolo è possibile ottenere un output di 2,3 kW, perfetto per alimentare dispositivi digitali, utensili o attrezzature sportive e da campeggio. I clienti possono anche beneficiare di un modem 5G di serie, in modo da usare sempre e dovunque i sistemi connessi di Ford Pro. Ora attendiamo solo di scoprire prezzo e disponibilità in Italia. Nel frattempo abbiamo percorso 4.500 km con la Ford Mustang Mach-E GT, a proposito di Ford ed elettricità.