Il nuovo Ford Bronco è pronto: i clienti lo riceveranno a giorni

I clienti statunitensi dell'Ovale Blu stanno finalmente per ricevere a casa il nuovissimo Ford Bronco. Dopo una serie di rinvii causa COVID-19 e altre problematiche sulle forniture e sulla mancanza di semiconduttori, l'attesissimo fuoristrada si avvia a raggiungere prima le concessionarie e poi i garage dei consumatori.

Come potete notare voi stessi dalla galleria di immagini in calce, alcuni esemplari sono già pronti a lasciare le linee produttive. Presso lo stabilimento del Michigan nono disponibili sia i modelli a due porte che quelli a quattro porte soprattutto grazie ad un potente intervento di ammodernamento e di ampliamento del sito, il quale è costato a Ford ben 750 milioni di dollari. In assenza di ulteriori ritardi sulla fornitura di componenti la produzione avrà ritmi elevatissimi, e le circa 2.700 assunzioni degli ultimi mesi servono proprio a questo.



Purtroppo per gli automobilisti europei non sarà possibile acquistare l'intrigante fuoristrada, ma quelli statunitensi non dovranno far altro che attendere il trasporto di migliaia di Bronco dalla fabbrica alle concessionarie, che a loro volta provvederanno a spedire gli esemplari a casa dei clienti che li hanno preordinati. E' chiaro che ad essere accontentati per primi saranno coloro i quali hanno effettuato l'ordine non appena è stato reso possibile, e cioè in piena estate scorsa. I clienti più esigenti invece possono affidarsi al nuovo Modification Center messo in piedi di fianco all'impianto del Michigan: attraverso di esso ognuno potrà personalizzare in profondità il proprio mezzo. Le possibilità saranno molteplici, e in effetti si spazia dal semplice portapacchi alle modifiche estetiche per carrozzeria ed interni, da enormi cerchi e pneumatici (ecco il Sasquatch con pneumatici Goodyear da 35 pollici) pensati apposta per il fuoristrada fino alle implementazioni tecnologiche per l'infotainment.



"Sappiamo bene che i fan hanno aspettato il Bronco, e siamo molto entusiasti per averlo riportato in vita." Queste le parole di Suzy Deering, le quali lasciano intuire la grande attesa che tanti nostalgici nutrivano verso l'ottimo off-roader. A ogni modo, per celebrare l'evento è prevista una diretta streaming su YouTube, che si terrà alle ore 16:00 della giornata odierna.



In ultimo vogliamo riportare una notizia piuttosto interessante, anche se concerne con ogni probabilità soltanto il Nord America: Ford ha intenzione di aprire ben 100 concessionarie a marchio Bronco per portare ancora più in alto la percezione qualitativa del veicolo.