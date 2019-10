Il nuovo Ford Bronco sarà presentato a fine novembre?

Il Ford Bronco è uno dei veicoli più iconici della casa automobilistica americana. In Italia non se ne sono mai visti troppi per le strade, anche perché per averlo andava per forza di cose importato grazie ai rivenditori specializzati. Eppure, complice il caso O.J. Simpson, rimane un fuoristrada scolpito nella cultura di massa. Ora sta tornando.

Come vi avevamo già raccontato poco fa, ci si aspetta che il nuovo Ford Bronco venga messo in vendita tra il 2020 e il 2021. Sarà più piccolo del Bronco originale, e non a caso i siti specializzati lo hanno già soprannominato Bronco Baby. Le dimensioni dovrebbero essere simili a quelle della Jeep Explorer, ma ci sarà anche una edizione principale grande come una Wrangler — stesso segmento, sarà una bella lotta.

Sempre di recente è stato avvistato un prototipo del Bronco Junior, ovviamente camuffato con diverse placche di metallo. Eppure siamo comunque molto confidenti di conoscere già più che bene il design finale del fuoristrada americano, almeno nei suoi tratti più caratteristici. Questo perché ancora prima erano state divulgate delle immagini leak di un render in 3D del veicolo.

Secondo un report di The Fast Lane Truck, Ford sarebbe intenzionata a presentare il nuovo Bronco —molto probabilmente con nome ufficiale Bronco Sport— durante la seconda metà di novembre. Questo significa che il Bronco 2021 sarà presente alla Los Angeles Auto Show.

Insomma, quel momento tanto atteso dai fan dei pesi massimi di Ford potrebbe essere più vicino di quanto ci immaginassimo.

In apertura un video di The Fast Lane Truck, con alcuni dei rumor più solidi sul nuovo SUV Ford Bronco Sport 2021 e sul Ford Bronco 2021.

Guardando ancora di più al futuro, c'è forte attesa anche per il SUV elettrico Mach-E (quello in stile Mustang).