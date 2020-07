Il nuovo Ford Bronco 2021 costruito con i LEGO da un ingegnere dell'ovale blu

Il Ford Bronco si può certamente annoverare fra i SUV leggendari d'America, tornato ora alla ribalta sulle riviste specializzate per l'attesa versione 2021 in arrivo. Ogni auto "mitica" che si rispetti però ha anche il suo set LEGO - e spesso non importa che sia ufficiale o meno.

Un ingegnere Ford, Peter Blackert, ha infatti ricreato il nuovo Ford Bronco con i mattoncini LEGO in maniera ufficiosa - come dimostrato dalle immagini postate sul suo account Instagram. Blackert ha addirittura sviluppato due versioni, una quattro porte e una due porte, le stesse disponibili con la nuova generazione di Ford Bronco.

Entrambi i modelli LEGO hanno il tetto rimovibile e sembrano davvero dettagliati, senza conoscere l'origine della storia avremmo preso i modellini sicuramente per ufficiali per quanto sono fedeli e ben realizzati. Speriamo che la società danese prenda la palla al balzo e realizzi davvero dei set da portare nei negozi.

A tal proposito vi ricordiamo che l'azienda è stata particolarmente attiva nelle ultime settimane, pensando all'automotive, abbiamo infatti visto arrivare la Lamborghini Sian LEGO Technic e la nuova Ducati Panigale V4 LEGO Technic, mentre gli appassionati ci hanno regalato uno splendido set ufficioso Martini Lancia LEGO e una Toyota Supra Fast & Furious.