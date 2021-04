Nuovo Fiat Toro 2022, il pick-up che non vedremo mai in Italia?

Stellantis, e nello specifico Fiat Brasile, ha appena presentato un facelift di metà vita del Fiat Toro, in commercio dal 2016. Si tratta di un pick-up dalle dimensioni generose (4.915 mm di lunghezza e 1.844 mm di larghezza), basato sulla piattaforma Small-Wide e apprezzatissimo in America Latina.

Ogni qualvolta che Fiat Brasile presenta un'auto appetibile per il mercato italiano sorge lecita una domanda: arriverà da noi? Per il Fiat Toro le speranze sembrano limitate, per usare un eufemismo. Il pick-up viene saltuariamente pizzicato in fase di test in Piemonte, evento che ormai non sembra suggerire l'arrivo nel mercato italiano.

Veniamo ora alle novità che contraddistinguono il model year 2022. La calandra, più grande e di diversa forma, ora tocca i gruppi ottici superiori, il logotipo "FIAT" appare all'interno di essa a caratteri cubitali, mentre il classico badge tondo sparisce completamente dall'autovettura. Una modifica che segue il linguaggio visto su altri pick-up recenti del gruppo, come ad esempio il Fiat Strada. I fari superiori ora sono a LED ed integrano indicatori di direzione e luci di marcia diurna. Anche i fendinebbia passano alla tecnologia LED e diventano più sottili.

Se le modifiche esterne modernizzano il Toro, quelle interne lo rivoluzionano: qui si sente l'influenza nordamericana, con un rinnovamento in pieno stile RAM. Il sistema infotainment, a seconda dell'allestimento, è composto da uno schermo touchscreen verticale da 10,1 pollici o da un pannello orizzontale da 8,4 o 7 pollici. Tutte le versioni in commercio avranno un quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici.

Novità anche sui motori, Fiat introdurrà un nuovo 1,3 litri turbo alimentato a benzina / etanolo. Il propulsore è capace di erogare 185 CV e 270 Nm di coppia, sfruttando soltanto la trazione anteriore tramite un cambio automatico a sei marce. Ovviamente alcuni allestimenti presentano la trazione integrale, come il Toro dotato di turbodiesel da 2,0 litri da 170 CV e 350 Nm di coppia.

Il Fiat Toro 2022 è già disponibile in Brasile negli allestimenti Endurance, Freedom, Volcano, Ranch e Ultra. Il prezzo, considerando il tasso di cambio odierno, parte dai 17.400 euro fino a raggiungere nel top di gamma i 28.500 euro. A voi piacerebbe se fosse disponibile anche nelle concessionarie italiane?