Nuova Fiat Croma, il ritorno in grande stile della berlina italiana sarebbe così

Sono diversi i modelli di auto su cui sta lavorando negli ultimi mesi Fiat, a cominciare dalla nuova Panda B-SUV 2024, che tornerà in una vesta tutta nuova, appunto quella di piccolo sport utility vehicle. Attenzione anche ad un possibile ritorno della Multipla: ma della Croma si sa nulla?

Al momento, va detto per scanso di equivoci, non vi è niente di ufficiale, ma in ogni caso un ritorno di una splendida berlina come quella che ha registrato vendite importanti durante gli anni '80 e '90, sarebbe senza dubbio gradito.

Ad anticipare le forme di quella che potrebbe essere la nuova Fiat Croma 2024 ci ha pensato il designer del web Mirko Del Prete e la sua pagina MDP Automotive, che ha dato vita ad una realizzazione di pregevole fattura, una station wagon senza dubbio elegante e di classe che potrebbe tranquillamente competere con i marchi premium tedeschi, a cominciare da Audi, BMW e Mercedes.

Partiamo dal frontale, dove troviamo delle luci strette e sottili intervallate da una griglia dove spicca in bella mostra la scritta "FIAT" con la cromatura. Bello il paraurti anteriore con delle prese d'aria molto sportive e una serie di "baffi" in posizione inferiore che regalano un insieme elegante e sportivo. Il cofano inoltre è vistoso e bombato, proprio da berlina "importante".

Molto interessante la scelta del colore, un bicolor nero e verde con la tonalità più scura che ritroviamo sugli specchietti a goccia e sul tetto panoramico a creare una continuità con il parabrezza.

Sui lati fanno bella mostra i passaruota allargati per ospitare cerchi in lega multi razza di grande dimensioni, oltre ad una sagomatura orizzontale che raccorda il muso al posteriore. Bella la forma dei finestrini laterali, tutti rigorosamente scuri, ed inoltre fanno bella mostra di se le due barre dei porta pacchi cromate.

Infine il retro, dove troviamo un gruppo ottico davvero interessante che occupa anche parte della linea laterale, oltre ad un lunotto di piccole dimensioni con uno piccolo spoiler e la pinna al centro. Anche in questo caso vi è la scritta "FIAT" in bella in mostra con la cromatura, e una serie di sagomature e "baffi" a richiamare il frontale.

Chissà che Stellantis non pensi davvero di riproporre la Croma anche se al momento nei piani del gruppo non vi sono ammiraglie e/o berline, ad eccezione di un'eventuale erede della Giulia e della Lancia Gamma in arrivo però solo nel 2028, come annunciato dal CEO dell'azienda torinese Luca Napolitano.