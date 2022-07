Nuovo Fantic ISSIMO 45, la bici targata che tocca i 40 km/h

A fine 2019 Fantic Motor ci ha invitati alla presentazione del nuovo ISSIMO, una e-bike con ruote FAT italianissima e molto particolare, capace di raggiugnere i 25 km/h ed evitare gli obblighi di un normale ciclomotore. Oggi vi presentiamo il Fantic ISSIMO 45.

Quel 45 nel nome è un grosso indizio per capire cosa c'è di nuovo in questa versione: è un ciclomotore a tutti gli effetti e può arrivare a 40 km/h. Si tratta del primo modello s-pedelec sul mercato italiano con acceleratore, con i pedali che possono avere o meno assistenza da parte del motore. Insomma è uno scooter travestito da e-bike (o viceversa), mosso da un motore Bafang M600 da 500 W e una coppia massima di 120 Nm. La batteria è da 600 Wh, le luci sono omologate e c'è ovviamente il porta targa. Non manca un comodo portaoggetti di serie, mentre il cambio ENVIOLO Heavy Duty è di tipo continuo ed è integrato nel mozzo della ruota posteriore.

Progettato nei nuovi stabilimenti di Santa Maria di Sala (Venezia), il Fantic ISSIMO 45 è completamente assemblato in Italia e può essere guidato a partire da 14 anni con patentino AM oppure da conducenti con patente B. La sua autonomia con una singola batteria è di 50 km, con una seconda batteria installata però si può arrivare a 100 km. Fantic ISSIMO 45 ha un prezzo di 3.590 euro ed è disponibile nelle colorazioni White, Silver o Black.