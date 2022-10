Nuovo Ecobonus per moto e scooter 2022: si riparte il 19 ottobre con altri 20 milioni

Se la mobilità green su due ruote è letteralmente esplosa dal 2020 in poi nel nostro Paese è anche grazie all'Ecobonus messo in piedi dai Governi degli ultimi anni, ora appena rifinanziato per il 2022. Si riparte infatti dal 19 ottobre con altri 20 milioni di euro.

L'Ecobonus nello specifico riguarda moto e scooter elettrici e al tempo del lancio abbiamo anche intervistato l'ideatore del bonus Emanuele Scagluisi. I nuovi fondi saranno disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 19 ottobre 2022, con i concessionari che potranno fare richiesta sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. Tale rifinanziamento è previsto dal decreto Semplificazioni e permetterà ai cittadini italiani di acquistare un nuovo veicolo a zero emissioni con un forte sconto.

Non cambiano le modalità già conosciute negli ultimi anni: i veicoli coinvolti sono di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e e lo sconto che è possibile avere è del 30% senza rottamazione, del 40% con la rottamazione di un veicolo a due ruote inquinante. Il bonus vale per veicoli acquistati nuovi di fabbrica, elettrici o ibridi immatricolati in Italia. Il cliente dunque non deve fare altro che scegliere il proprio veicolo preferito e pagare al rivenditore il corrispettivo già scontato, sarà poi il commerciante a ottenere il bonus facendo richiesta al Governo.