Nuovo Eagle F1 Asymmetric 6 di Goodyear: un cambio gomme estivo ad alte prestazioni

Il 15 aprile 2022 si avvicina, anche quest'anno dunque siamo pronti a consigliarvi alcuni dei migliori pneumatici estivi disponibili sul mercato italiano. Fra questi troviamo sicuramente i nuovi Eagle F1 Asymmetric 6 di Goodyear ad altissime prestazioni (UHP).

Fanno ovviamente parte della pluripremiata gamma di pneumatici Eagle F1 e sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di veicoli. L'Eagle F1 Asymmetric 6 si presenta sul mercato con diverse innovazioni capaci di migliorare le prestazioni del precedente Asymmetric 5, in particolare promette massime capacità di frenata e di comportamento sul bagnato, allo stesso tempo però abbiamo altissime prestazioni anche sull'asciutto - grazie alle tecnologie ereditate della gamma Goodyear Eagle in uso nel Motorsport.

L'impronta del battistrada dell'Asymmetric 6 si adatta al nostro stile di guida, oltre a un fianco ottimizzato per adattarsi alle variazioni di carico. L'area di contatto del pneumatico con la strada ha un'impronta che aumenta quando si effettuano manovre estreme, dettaglio che permette al pneumatico di adattarsi a ogni stile di guida con il massimo grip e reattività. La mescola di queste gomme si deve a un innovativo sistema di resine che permette al pneumatico di avere un maggiore grip con la superficie stradale, il che si traduce in maggiore aderenza e sicurezza su strade umide o bagnate.

Sugli Asymmetric 6 inoltre ritroviamo la tecnologia UHP pensata per garantire alte prestazioni sia in pista che su strada. Si tratta di uno pneumatico ottimizzato anche per le vetture elettriche, con una riduzione del rumore pari a 1 dB e una mescola che riduce la resistenza al rotolamento - contribuendo così a preservare maggiormente l'autonomia. Un prodotto di nuova generazione pensato (anche) per la mobilità di nuova generazione.

