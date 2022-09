Nuovo Ducati Monster SP 2023: più leggero e cattivo con 111 CV

Ducati amplia la gamma Monster con la versione SP, ancora più sportiva e divertente secondo il brand di Borgo Panigale. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche principali della moto.

Presentato in origine nel 1993, il Ducati Monster è diventato in poco tempo una vera e propria icona, aggiornato per l'ultima volta nel 2021. Punti di forza del modello sono un motore sportivo perfetto però anche per l'uso stradale, abbinato a un telaio di derivazione Superbike. Abbiamo infatti un Testastretta 11°, un bicilindrico 4 valvole raffreddato a liquido con distribuzione desmodromica da 111 CV. Il Front Frame è ispirato a quello della Panigale V4, il telaio infatti è estremamente leggero e compatto, realizzato in alluminio.

Arriviamo però alle novità della nuova Ducati Monster SP 2022: grazie all'uso di diverse componenti pregiate, il peso totale della moto è stato ridotto ulteriormente. La livrea riprende i colori delle Desmosedici GP 2022 del team ufficiale (a proposito: siamo stati nei box Ducati MotoGP a Misano 2022), abbiamo poi l’anodizzazione dorata della forcella Öhlins NIX30 e un silenziatore omologato Termignoni di serie. E ancora una sella in rosso, il logo Monster SP sul coperchio sella passeggero e il logo Ducati sul serbatoio.

Le sospensioni Öhlins sono completamente regolabili, inoltre la forcella è più leggera di 0,6 kg rispetto a quella adottata su Monster e Monster +. Il sistema frenante è stato potenziato con pinze Brembo Stylema e flange in alluminio per i dischi freno anteriori da 320 mm, ora più leggere di 0,5 Kg rispetto alla dotazione del Monster. Infine grazie all'uso di una batteria agli ioni di litio il risparmio di peso totale è pari a circa 2 kg in ordine di marcia rispetto al modello standard. Ovviamente la dotazione di serie comprende anche ABS Cornering, Ducati Traction Control e Ducati Wheelie Control, tutti regolabili su diversi livelli. Tutto si può gestire facilmente tramite lo schermo TFT a colori da 4,3" installato sul manubrio, caratterizzato da una grafica racing che omaggia la Panigale V4.

Ducati Monster SP arriverà nelle concessionarie della rete Ducati a partire da gennaio 2023, anche in versione depotenziata per la guida con patente A2 (ricordiamo che in Italia si vuole abolire l'esame della patente A3). Su tutte le Ducati a 35 kW inoltre c'è un'agevolazione di 1.000 euro sul prezzo di listino, così da incentivare l'ingresso dei giovani appassionati nel mondo delle due ruote. Ducati Monster SP parte da 15.390 euro, la versione depotenziata a 35 kW costa invece 14.390 euro. In basso trovate tutte le caratteristiche tecniche della gamma Monster e le foto della SP.