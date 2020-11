Nuovo Ducati Diavel 1260 Lamborghini, arriva la moto ispirata alla Siàn FKP 37

Di Ducati e Lamborghini insieme si è parlato proprio di recente, vista l’ imminente uscita dei due brand dal Gruppo Volkswagen. Oggi invece torniamo a parlare di loro grazie a una nuova collaborazione: è nato il Diavel 1260 Lamborghini.

Realizzato in edizione limitata e numerata di 630 esemplari, il Diavel 1260 Lamborghini prende ispirazione dalla Siàn FKP 37, la “vettura più prestigiosa mai realizzata da Lamborghini” e anche una delle più potenti, con ben 819 CV/602 kW, di cui abbiamo sentito il rombo proprio qualche giorno fa. Dalla vettura Lamborghini, esistente in soli 63 esemplari, la Diavel 1260 prende linee taglienti, prese d’aria, cover del radiatore in fibra di carbonio, cerchi forgiati dal disegno inedito e leggero.



Al cuore della moto troviamo il Ducati Testastretta DVT da 1262 cm3 con variatore di fase, omologato Euro 5 e in grado di erogare 162 CV/119 kW a 9.500 giri al minuto - con 129 Nm di coppia a 7.500 giri al minuto. La ciclistica garantisce elevati livelli di maneggevolezza e ampi angoli di piega, senza mai mettere da parte il comfort di guida. Inoltre i cerchi forgiati e le parti in carbonio permettono di mantenere il peso a secco a soli 220 kg, gestiti da un’elettronica che promette performance di altissimo livello e una grande sicurezza di marcia.



Il pacchetto elettronico del resto comprende ABS Cornering EVO, Ducati Traction Control EVO (DTC), Ducati Wheelie Control EVO (DWC), Ducati Power Launch EVO (DPL) e Cruise Control. Il Diavel 1260 Lamborghini si unisce dunque alla gamma Diavel 1260, che per il 2021 registra il passaggio di tutti i suoi modelli all’omologazione Euro 5 nei Paesi che adottano tale normativa.



Il Diavel 1260, in colorazione Dark Stealth, e il 1260 S, disponibile in rosso e in nero, con la nuova omologazione sono già disponibili nei concessionari Ducati. Mentre il Diavel 1260 Lamborghini lo sarà da fine dicembre.