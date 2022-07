Nuovo DS 7 fino a 360 CV 4x4: ordini aperti per il raffinato SUV francese

DS Automobiles continua il suo percorso di elettrificazione all'interno del Gruppo Stellantis con un nuovo veicolo di grande raffinatezza: il DS 7. Delle 35 versioni precedenti, la gamma attuale si ferma a sole 5 versioni, un modo per semplificare il percorso di acquisto rendendolo comunque personalizzabile con 7 pack differenti.

Il nuovo DS 7 si presenta al pubblico con tre propulsori Plug-in Hybrid e un motore BlueHDi 130 a gasolio. I tre livelli ibridi E-TENSE sono da 225, 300 e 360 cavalli con cerchi da 18 a 21 pollici, il diesel invece è da 130 cavalli. Il non-plus-ultra della gamma 2022 è rappresentato dal nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 LA PREMIÈRE con una diversa lama paraurti anteriore Gloss Black, monogrammi neri e badge specifici. In questo caso abbiamo un motore benzina da 200 cavalli e due propulsori elettrici da 110 e 113 cavalli, uno per ogni asse. Il peso si ferma a 1.885 kg, abbiamo dunque un eccellente rapporto peso-potenza, nonostante la batteria da 14,2 kWh che permette fino a 62 km di autonomia in ambito urbano (57 km ciclo combinato). Questa speciale versione parte da 74.100 euro, si tratta però della top gamma.

Nuovo DS 7 BlueHDi 130 Diesel si può avere con cambio automatico a 8 marce a partire da 42.000 euro, l'E-TENSE 4x4 225 invece parte da 51.200 euro, mentre l'E-TENSE 4x4 300 parte da 56.400 euro.

Dall'11 luglio sono partiti gli ordini in Italia di nuovo DS 7 sulla piattaforma digitale del Selling On Line e presso gli eleganti show-room DS. Se siete amanti delle berline più che dei SUV, lo scorso febbraio DS ha lanciato la nuova ed elegante DS 9 E-TENSE.