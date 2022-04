Nuovo DR 6.0, luci e ombre del nuovo SUV a benzina-GPL

Spesso la parola SUV è accostata a quella Luxury, con sempre più brand che propongono modelli premium per le nicchie dimenticando invece la parte più larga del mercato. DR Automobiles prova a colmare questo vuoto con il nuovo DR 6.0.

Si tratta del SUV più spazioso dell'attuale gamma DR in Italia, lungo 4.500 mm e con un passo di 2.670 mm. Si può avere sia alimentato a benzina che con doppia alimentazione benzina/GPL, con motore turbo 4 cilindri 1,5 litri che può essere da 114 kW/154 CV con cambio automatico CVT (benzina) oppure da 110 kW/149 CV con CVT (benzina/GPL). La coppia arriva a 210 Nm nella variante benzina, 195 Nm nella bi-fuel.

Parliamo dunque di una vettura molto pacata, dall'accelerazione lineare, che in ogni caso può raggiungere i 186 km/h di velocità massima (basti pensare che il nuovo SUV elettrico di Lexus si ferma a 160 km/h). Il peso è abbastanza contenuto per il segmento, 1.540 kg/1.560 kg in ordine di marcia per le due versioni, con un serbatoio di benzina identico per entrambe le versioni di 51 litri, mentre il serbatoio GPL può conservare 68 litri effettivi.

Non bassissimi i consumi: abbiamo infatti 7,8 litri/100 km per la variante benzina, 9,64 litri/100 km per la bifuel, con emissioni di CO2 pari a 175 g/km e 160 g/km, dunque purtroppo non è un veicolo compatibile con i nuovi incentivi auto 2022. Nonostante questo il prezzo può risultare vantaggioso per il tipo di veicolo: 28.900 euro per la variante benzina, 29.900 euro per la bi-fuel, prezzi chiavi in mano, IVA e messa su strada.