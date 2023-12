Nuovo Dacia Duster diventa ibrido: tutto sulle motorizzazioni Full Hybrid e Mild Hybrid

Lo scorso 29 novembre 2023 Dacia ha presentato ufficialmente il suo Duster di terza generazione, che per la prima volta nella sua storia offrirà al pubblico anche due varianti ibride: Full Hybrid e Mild Hybrid a 48 V. Ecco cosa sappiamo su queste versioni.

Nuovo Duster HYBRID 140 adotta una motorizzazione Full Hybrid già presente nella famiglia Dacia, dunque già perfettamente rodata: l’abbiamo testata a bordo di Dacia Jogger HYBRID 140, la familiare del brand romeno che arriva ad avere 7 posti. Questa motorizzazione ormai storica del Gruppo Renault è costituita da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri capace di erogare 94 CV di potenza. Il motore termico è supportato da ben due motori elettrici, uno principale da 49 CV e uno secondario con funzione di starter/generatore ad alta tensione.

I motori lavorano in simbiosi anche grazie a un cambio automatico elettrificato con 4 rapporti dedicati al motore termico, 2 per quello elettrico principale, per una combinazione di 15 rapporti complessivi. Il Duster Full Hybrid offre una batteria da 1,2 kWh che funziona a 230 V e si ricarica in fase di marcia grazie alla frenata rigenerativa. Questa batteria, seppur di piccole dimensioni, riesce a far girare il Duster in modalità elettrica per circa l’80% del tempo in città, con consumi ridotti del 20% nel ciclo misto e del 40% in quello urbano.

Nuovo Duster TCe 130 invece sfrutta la tecnologia Mild Hybrid a 48 V e ha un sistema più semplice dell’HYBRID 140. Abbiamo infatti un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione a ciclo Miller e un sistema Mild Hybrid a 48 V che supporta il motore termico in fase di avviamento e accelerazione, riducendo di fatto emissioni e consumi. La batteria in questo caso è da 0,8 kWh e si ricarica sempre tramite frenata rigenerativa. Questa motorizzazione si può avere anche con trazione 4x4 con 130 CV di potenza.