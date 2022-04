Nuovo Dacia Duster Extreme 2022: serie limitata full optional a un prezzo esplosivo

Lo scorso mese di settembre siamo andati in Francia a provare la nuova Dacia Duster 2022, una vettura versatile e matura che oggi si fregia di una nuova edizione limitata: vi presentiamo la Dacia Duster Extreme 2022.

La vettura ci arriverà a breve e non vediamo l'ora di testarla a fondo, ora però è il momento di spiegarvi cosa c'è di nuovo e di diverso rispetto alla Duster classica. Basato sull'allestimento Prestige, questa serie limitata Extreme si fa notare per via di alcuni elementi di design inconfondibili e per un equipaggiamento davvero completo.

Abbiamo inserti arancioni sulla calandra, le scocche dei retrovisori, le barre del tetto e il portellone del bagagliaio che ricordano la Dacia Spring (pregi e difetti della Dacia Spring). I cerchi inoltre sono neri in lega da 17", che aggiungono un tocco di sportività ed eleganza. Internamente nuova Duster Extreme si distingue per sellerie specifiche in tessuto TEP con cuciture e inserti arancioni sulle bocchette dell'aria, il bracciolo centrale, le maniglie delle porte e le modanature della console centrale.

Oltre al climatizzatore automatico, al Media Nav Evolution da 8" e alla console centrale alta dell'allestimento Prestige abbiamo anche un sistema Keyless Entry, due prese USB per i passeggeri posteriori e la Multiview Camera. Nuovo Duster Extreme è disponibile in Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e l’esclusivo Grigio Road. Ma con quali motorizzazioni e trazioni?

Duster Extreme si può avere a partire da 20.350 euro in versione 4x2 1.0 TCe 100 CV, oppure a 24.250 euro 4x2 1.3 The FAP 150 CV oppure 21.500 euro 4x2 1.5 Blue dCi 115 CV. Infine potete averlo 4x4 1.5 Blue dCi da 115 CV a 23.700 euro.