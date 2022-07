Nuovo CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey: disponibile l'edizione limitata a 999 unità

Il CUPRA Formentor è probabilmente il SUV Crossover più accattivante e versatile del momento. È proposto infatti in diverse versioni, si va dalle Plug-in Hybrid alle più arrabbiate VZ5, ora disponibili anche in una versione speciale in serie numerata.

Vi presentiamo oggi il nuovo CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey, versione speciale del già particolare CUPRA Formentor VZ5 a cinque cilindri che abbiamo guidato in Spagna. Questa variante speciale Taiga Grey sarà disponibile solo in 999 esemplari in tutto il mondo, con elementi di design unici all'interno della gamma Formentor. Abbiamo di serie i fari LED Matrix, cerchi in lega da 20" VZ5, il badge identificativo VZ5, la Top View Camera, il portellone elettrico con sistema "handsfree" e l'estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio e quattro terminali di scarico.

Il SUV Coupé spagnolo include anche la tecnologia Torque Splitter che ripartisce la dinamica di coppia e aumenta l'agilità dell'auto. Gli ingegneri del marchio hanno inoltre incluso la nuova modalità Drift che disattiva completamente l'ESC e - anche grazie al Torque Splitter - può indirizzare tutta la potenza su una ruota posteriore, spuingendo l'auto in curva come se stesse piroettando. La produzione della speciale CUPRA Formentor Taiga Grey è iniziata in questa prima settimana di luglio nello stabilimento di Martorell; le 999 unità limitate fanno parte delle 7.000 CUPRA Formentor VZ5 a tiratura esclusiva già previste. Il prezzo di CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey è di 70.500 euro chiavi in mano.

Per saperne di più su Formentor: Alla guida del CUPRA Formentor da 310 CV, e ancora l'articolo Abbiamo provato il CUPRA Formentor Plug-in Hybrid.