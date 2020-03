Il nuovo crossover Toyota fotografato al Circolo Polare Artico

Nelle ultime ore delle slide "trafugate" e pubblicate online hanno svelato i piani di Toyota da qui al 2024, con in lista anche un misterioso crossover senza nome. Della vettura sappiamo ancora molto poco, i colleghi di Motor1 USA sono però riusciti ad avere delle eccellenti foto spia.

I fotografi piazzati al Circolo Polare Artico hanno catturato una sorta di Yaris dalle sospensioni più alte della citycar standard, segno che il nuovo crossover avrà molto da spartire con la piccola di casa Toyota. Piano però con le critiche, ovviamente il design finale sarà diverso da quello mostrato nelle foto, queste immagini dimostrano solo come Toyota stia portando avanti dei test su una vettura con sospensioni rialzate e l'ossatura della Yaris, con cui il nuovo crossover compatto condividerà la piattaforma TNGA-B.



Le indiscrezioni parlano di una "forma finale" ispirata alla più muscolosa C-HR, magari un po' più "funky" e meno seriosa. Parlando di motorizzazioni, la TNGA-B si presta benissimo a montare un sistema ibrido con motore termico a benzina da 1.5 litri, con trazione All-Wheel Drive, che per un piccolo crossover sarebbe una configurazione davvero niente male. Quasi certamente vedremo la vettura fatta e finita entro la fine del 2020, con la commercializzazione che dovrebbe iniziare in Europa a marzo 2021.