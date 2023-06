Nuovo Continental UltraContact NXT: massime prestazioni con materiali rinnovabili

Il mondo automotive sta cercando di essere sempre più sostenibile e anche Continental contribuisce lanciando il suo nuovo pneumatico UltraContact NXT realizzato fino al 65% con materiali rinnovabili.

Sino ad oggi cifre simili le avevamo viste soltanto applicate a prototipi e prodotti sperimentali, il nuovo UltraContact NXT invece è pronto per arrivare sul mercato in 19 misure differenti. Nello specifico le gomme saranno disponibili presso i rivenditori a partire dal prossimo mese di luglio, adatte sia a vetture elettriche che termiche tradizionali. Sullo pneumatico infatti di serie campeggia il logo EV Compatible e potremo montarlo a bordo di Volkswagen ID.3, Mercedes-Benz EQA, Kia Niro, Tesla Model 3, Audi Q4 e-tron, Skoda Octavia, Volkswagen Golf 8, Audi A3 e molti altri modelli.

Tornando alla realizzazione dello pneumatico, l’UltraContact NXT combina fino al 65% di materiali rinnovabili, riciclati e certificati secondo il bilancio di massa; tutto questo ovviamente senza sacrificare in alcun modo sicurezza e prestazioni. Andando un po' più nello specifico, il 32% è formato da materiali rinnovabili, il 5% da materiali riciclati e certificati, fino al 28% invece da materiali certificati con bilanciamento di massa ISCC PLUS ricavati da materie prime organiche, bio-circolari e/o circolari.

Continental è dunque il primo produttore a lanciare sul mercato uno pneumatico con un'elevata quota di materiali sostenibili e al tempo stesso con la classificazione più alta dell'etichetta UE. Le 19 misure disponibili avranno infatti la valutazione "A" in quanto a resistenza a rotolamento, frenata sul bagnato e rumorosità esterna.

