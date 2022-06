Nuovo ConnectedRide Com U1 di BMW Motorrad: 24 partecipanti e 8 km di distanza

Se in moto adorate parlare con il passeggero o con gli altri membri del vostro gruppo, ascoltare musica tutti insieme, telefonare o seguire gli avvisi del sistema di navigazione, il nuovo sistema di comunicazione ConnectedRide Com U1 di BMW Motorrad vi offre tutto questo grazie alla tecnologia Bluetooth e Mesh 2.0.

Il sistema, dotato di un design assolutamente moderno, è universalmente compatibile e può essere montato su caschi come il BMW Motorrad StreetX, GS Pure e San Paolo. Il suono prodotto è di alta qualità, le prestazioni audio sono secondo BMW "d'impatto", inoltre il comfort sembra essere eccellente grazie ad altoparlanti HD facili da inserire nel casco.

ConnectedRide Com U1 è anche dotato di radio FM, con possibilità di salvare fino a dieci stazioni; per ricercare i canali basta premere un pulsante oppure, in alternativa, utilizzare l'applicazione gratuita Com U1. Il controllo vocale è disponibile in 8 lingue differenti, italiano compreso, possiamo poi contare sul mixaggio audio intelligente in merito all'arrivo di più fonti contemporanee e su una batteria capace di garantire fino a 13 ore di utilizzo con l'interfono Bluetooth e fino a 8 ore con l'interfono Mesh.

La ricarica rapida impiega un'ora, inoltre 20 minuti di carica bastano per 3,5 ore di utilizzo Mesh o 6 ore Bluetooth. La tecnologia Bluetooth funziona fino a 2 km in campo aperto, mentre Mesh estende il tutto a 8 km in campo aperto se almeno 6 motociclisti sono collegati e viaggiano a una distanza massima di 1,6 km l'uno dall'altro. La comunicazione Mesh inoltre supporta fino a un massimo di 24 partecipanti. Attendiamo solo di sapere il prezzo per l'Italia.



