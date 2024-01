Nuovo colore per la Tesla Model Y americana: arriverà anche in Europa?

Tesla ha aggiunto una nuova colorazione inedita per la sua Model Y, ma soltanto negli USA: si tratta della tinta carrozzeria Stealth Grey, venduta come colorazione standard.

Le Tesla sono uguali in tutto il mondo? Non proprio: quelle vendute in Nord America vengono prodotte negli Stati Uniti e seguono determinati processi di lavorazione. In Europa la maggior parte delle Model 3 e Model Y provengono dalla Cina, esiste però anche l’impianto di Berlino che produce le Model Y Performance. In base all’impianto di produzione possono differire colorazioni e modelli a seconda del Paese in cui si vive, motivo per cui la nuova Model 3 aggiornata al 2024 è stata venduta prima in Europa e in Cina rispetto agli USA, oppure la Model Y ha avuto colorazioni esclusive in Europa, pensiamo al Rosso Ciliegia Scuro e all’Argento Mercurio della Giga Berlin, ancora disponibili soltanto nel vecchio continente.

Al di là dell’oceano invece è ora arrivata la nuova colorazione Stealth Grey, disponibile come colorazione gratuita in sostituzione del “nostro” Argento Mercurio. Negli Stati Uniti è arrivata di recente anche la colorazione Ultra Red, disponibile dallo scorso mese di marzo. Mentre lo Stealth Grey è gratuito, l’Ultra Red costa agli utenti americani 2.000 dollari extra.

Se questo Stealth Grey vi ricorda qualcosa, è perché è la stessa colorazione disponibile per la Tesla Model 3 2024 europea, che Elon Musk vende però a 2.000 euro, non è inclusa nei colori base.