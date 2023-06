Nuovo codice della strada e sicurezza stradale: gli influencer faranno da testimonial

Il nuovo codice della strada è in arrivo. Salvini ha annunciato novità come la stretta per i neopatentati alla luce anche del recente incidente degli youtuber in Lamborghini a Casal Palocco che ha provocato la morte di un bimbo di 5 anni.

Nel prossimo consiglio dei ministri le nuove norme verranno discusse, precisamente 18 articoli che avranno il compito di garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane, alla luce dei continui incidenti mortali soprattutto nel weekend, una piaga che non sembra voler trovare la parola fine.

Il Mit ha diramato un comunicato per spiegare nel dettaglio le novità principali, a cominciare da chi guida ubriaco o drogato: “Il titolo primo è dedicato alle misure di contrasto per chi si mette alla guida drogato o ubriaco, con una particolare attenzione per i recidivi. In generale, nessun ritocco agli attuali limiti alcolemici. Tasso alcolemico zero, invece, per mettersi al volante se sei stato già condannato per aver guidato in stato di ebbrezza e obbligo di montare sull’auto l’alcolock, il dispositivo che impedisce la messa in moto se il tasso alcolemico supera lo zero. Stretta alla guida per coloro che fanno uso di droghe: non sarà necessario provare l’alterazione, basterà risultare positivo al test rapido – una volta fermati – per incorrere nella revoca della patente e nel divieto di conseguirla per tre anni. Un minorenne che guida senza patente e ubriaco o drogato, non potrà prendere la patente fino ai 24 anni”.

Tolleranza zero anche per chi usa lo smartphone alla guida o per chi percorre le strade contromano: “In questi casi scatta la sospensione breve della patente da 7 giorni fino a 20 se non sei un virtuoso della strada e hai meno di 20 punti sulla patente”.

Quindi le misure per i neopatentati circa il divieto di guidare un'auto di grossa cilindrata nei primi tre anni dal conseguimento della patente, e infine per i monopattini “Casco obbligatorio, targhe e assicurazione per i monopattini. Divieto di circolare nelle aree extraurbane, con previsione del blocco da remoto per i veicoli in sharing”. Per illustrare tali novità "Salvini è pronto a tornare in tv. E a stretto giro, al Mit sono attesi alcuni influencer con l'obiettivo di studiare messaggi positivi”, che a loro volta cercheranno poi di diffondere fra i giovani e il proprio pubblico.