Nuovo codice della strada verso l'approvazione: dai monopattini agli autovelox, le novità

Il nuovo codice della strada sta per essere approvato e nella giornata di ieri è giunto in Commissione Trasporti alla Camera per le ultime discussioni. Nel corso degli ultimi mesi sono stati presentati più di 700 emendamenti, ma si intravede la luce in fondo al tunnel, e la “trasformazione” in legge è sempre più vicina.

Tante le modifiche che verranno introdotte, fortemente volute dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, a cominciare dal divieto dell'uso dei cellulari alla guida. Chi sarà beccato con il telefonino in mano mentre conduce un veicolo rischia una multa salatissima, fino a 1.000 euro, quasi il doppio rispetto alla norma attuale. Inoltre, la patente verrà temporaneamente sospesa da una settimana fino a 15 giorni a seconda dei punti che si hanno a disposizione.

Stretta sugli autovelox, con l'Italia in cima all'Europa per numero di dispositivi. Non dovranno più essere posizionati solo per fare cassa, ed inoltre, chi prenderà più multe nel giro di un'ora su uno stesso tratto, dovrà pagare solo una sanzione, quella più elevata, aumentata di un terzo se risulta più favorevole.

Un'altra novità riguarda i cosiddetti “barcavelox”, ovvero, gli autovelox pensati per limitare la velocità delle barche. Si tratta di un'approvazione in via sperimentale “previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni”, misura fortemente voluta dal comune di Venezia alla luce del caos nelle acque davanti alla Laguna.

Nel nuovo codice della strada viene posto l'accento anche sui motociclisti, considerati per la prima volta utenti vulnerabili della strada. Arriva quindi la terza fascia sui guard rail per proteggere i centauri durante le cadute mentre le moto con cilindrata 125 potranno essere guidate sulle autostrade e le tangenziali se il conducente è maggiorenne.

Stretta nei confronti di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza, ed è per questo che verrà introdotto l'alcolock. Sarà obbligatorio a spese del conducente se lo stesso verrà trovato ubriaco alla guida.

Chi abbandona gli animali, invece, potrà vedere la propria patente sospesa da sei mesi fino ad un anno, inoltre sono previste pene simili a quelle previste per il reato di omicidio stradale nel caso in cui l'abbandono di animali causasse degli incidenti.

Per quanto riguarda i neopatentati, la prima novità riguarda il rilascio del foglio rosa, che verrà dato ora solo dopo un numero minimo di esercitazioni in autostrada o in strade extraurbane anche di notte. Sono stati inoltre innalzati i limiti di potenza: per i primi tre anni dalla patente niente supercar, ma si potranno guidare mezzi fino a 75 kW/t (ora è di 55) per gli autoveicoli ingenerale, e divieto di guida di autovetture con potenza massima di 105 kW (ora è di 70).

Sui monopattini permangono l'obbligo di assicurazione, casco e targa nonché luci per frecce e stop, mentre per quanto riguarda i ciclisti, gli automobilisti saranno obbligati a sorpassare mantenendo almeno un metro e mezzo di distanza dallo stesso mezzo a due ruote.

Infine viene promossa l'installazione di dispositivi contro l'angolo cieco in particolare per i camion, e nuove regolarizzazioni delle zone a traffico limitato per la sicurezza pubblica e garantire la fluidità della circolazione.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su