Nuovo caso di coal-rolling, la vittima è una Tesla Model 3

La telecamera di bordo di una Tesla Model 3 ha registrato un nuovo caso di coal-rolling, dove il proprietario di un pick-up Ram Cummins diesel ha agito in modo intenzionale con l'intento di infastidire il conducente della EV.

Come potete ben vedere dal video in alto, la Tesla inizialmente si stava preparando a immettersi sulla strada a scorrimento veloce. Il pick-up Ram al contempo accelerava per superarla e per posizionarsi proprio davanti a lei. Una volta completata l'operazione, il conducente del veicolo diesel ha attivato il sistema tramite il quale ha inondato di fumo la Model 3.

Successivamente, cosa che noi però non non possiamo vedere, il Ram ha ripetuto la stessa azione durante la percorrenza della corsia di decelerazione per l'uscita dalla superstrada. L'obiettivo era chiaro, la berlina elettrica californiana era nel mirino del proprietario del Ram, e su questo non ci sono dubbi.

In base alla descrizione del video su YouTube possiamo poi capire meglio cosa è accaduto esattamente:"Un Dodge Ram Cummins 2500 diesel ha deciso di esprimere la sua opinione circa la mia Tesla Model 3. Si è avvicinato velocemente, pronto a uscire dalla Arizona 101 Loop presso Olive Avenue non appena ero in procinto di immettermi dalla Northern Avenue. Si è messo in posizione, ha rallentato, ha fatto quello che voleva e poi ha rallentato per raggiungere l'uscita. Inoltre, giusto per esser sicuro, ha deciso di fare altro coal-rolling perché magari non ero ancora saturo della puzza di carburante. Se non avesse dovuto rallentare per raggiungere l'uscita, non avrei pensato si trattasse di un comportamento intenzionale."

Per chi non lo sapesse, il proprietario della Model 3 il quale ha appena condiviso la propria esperienza non è affatto l'unico ad aver subito tale pratica. In passato abbiamo già posto sotto la vostra attenzione casi simili, e in particolare ne spicca uno dove la quantità di fumo emessa dal veicolo diesel è stata assolutamente fuori scala. Dal nostro canto non sappiamo cosa passi nella testa dei proprietari di questi pick-up modificati, ma non possiamo fare altro che stigmatizzare ogni comportamento simile in quanto lesivo sia per gli altri utenti della strada, sia per l'ambiente nel quale viviamo.