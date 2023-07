Nuovo sconto sulla Tesla Model 3: negli USA costa al cambio 27.000 euro

Elon Musk lo ha detto diverse volte: se necessario, è disposto ad abbassare ulteriormente i margini di guadagno sulle sue auto Tesla (Tesla pronta ad abbassare di nuovi i prezzi in tempi difficili, per continuare a fare volume) e ora negli USA c’è stato un ulteriore calo di prezzo.

Attualmente gli Stati Uniti sono probabilmente il miglior Paese in cui acquistare una Tesla: gli uomini di Elon Musk hanno infatti ridotto a 37.940 dollari il prezzo della Tesla Model 3 base disponibile in pronta consegna, con uno sconto di ben 5.000 dollari. Nel frattempo è arrivato qualche sconto anche sulla Tesla Model Y, fino a 2.770 dollari. Grazie all’attuale Tax Credit disponibile negli USA, nel Paese è possibile portarsi a casa una nuova Tesla Model 3 a 30.440 dollari; ha forse poco senso fare un cambio diretto dollaro-euro, per farvi capire però parliamo di 27.341 euro, quasi 10.000 in meno rispetto a un acquisto nel nostro Paese, Ecobonus incluso.

Se aggiungiamo le spese di consegna e altre tasse, si arriva a un prezzo di partenza di 32.080 dollari, comunque ottimo: poco più di 28.000 euro. Ricordiamo che gli sconti non valgono per gli ordini personalizzati ma solo per le Tesla che sono pronte per la consegna bisogna dunque prendere dal menu ciò che è già disponibile. Chissà che qualche sconto non arrivi anche in Europa...