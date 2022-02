Nuovo CAKE Makka, lo scooter elettrico svedese da personalizzare

Come amiamo ripetere spesso sulle nostre pagine, la nuova mobilità elettrica sta portando tantissima aria fresca sul fronte del design. Monopattini, e-bike e scooter dal design mai visto stanno popolando sempre più il mercato e oggi vi presentiamo il nuovo CAKE Makka Prism.

Se seguite la nostra sezione Auto e Motori conoscerete sicuramente CAKE, interessante azienda svedese che più volte abbiamo incontrato a EICMA con i suoi prodotti fuori da ogni schema (CAKE lancia la moto elettrica che si ricarica col sole). Il CAKE Makka Prism conferma l'assoluta originalità del brand e si mostra come uno scooter leggero estremamente colorato e giovane.

Solitamente i veicoli dell'azienda si rifanno a colori neutri, pensiamo al bianco e al nero, oppure a varie tonalità di grigio o di blu pastello, non a caso telaio ed elementi del Makka sono comunque bianchi o azzurrini. In questa versione Prism i designer svedesi hanno ben pensato di inserire dei pannelli colorati appena dietro la ruota anteriore e sul manubrio, con funzione di parabrezza.

Sono pannelli trasparenti disponibili in varie colorazioni, con l'utente che può mescolarle a piacere per creare effetti unici. Disponibile in variante Range oppure Felix, il Makka Prism parte da 2.700 euro e arriva a 2.900 euro nella versione "scooter". Il Range infatti arriva a 25 km/h e ha 66 km di autonomia, anche se l'assenza dei pedali lo rende inutilizzabile in Italia. Il Flex invece è un simil 50 cc a tutti gli effetti: raggiunge i 45 km/h e ha 54 km di autonomia. Ordinandolo sul sito ufficiale si può avere una spedizione worldwide.