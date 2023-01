Nuovo BYD Yangwang U8, un SUV EV di lusso quad-motor da 1.100 CV ispirato al Defender

BYD ha mostrato i clamorosi dati di vendita riferiti al 2022, e adesso toglie i veli dal primo veicolo del suo sotto brand di lusso: si chiama Yangwang U8 ed è un SUV elettrico dalle dimensioni piuttosto generose e ricco di tecnologia, con quattro motori elettrici, tanta potenza e un corpo vettura completamente stagno che può galleggiare.

Il look del veicolo è chiaramente ispirato all’intramontabile Land Rover Defender, specialmente nei volumi, ma adotta alcuni elementi che aiutano a crearsi una sua identità, come i gruppi ottici frontali che vanno ad amalgamarsi con le linee della griglia, la firma luminosa posteriore sdoppiata, i passaruota visibilmente muscolosi e il copriruota di scorta esagonale. E a proposito di ruote, la U8 utilizza cerchioni da 20 pollici.

Il suo design infatti la fa sembrare anche più piccola di quello che sembra, invece parliamo di un SUV di generose dimensioni che misura 5,3 metri in lunghezza, con un interasse tra le ruote che supera di 50 mm i 3 metri, il che fa pensare ad un’abitabilità interna degna di nota, ma purtroppo le immagini dell’abitacolo non sono state ancora rese pubbliche. Stando ai commenti di chi ha immortalato il mezzo in sviluppo però, pare che la plancia sia dominata da un’ampia strumentazione digitale affiancata da un grande display centrale per l’infotainment.

Anche i dettagli tecnici non sono completissimi, ma sappiamo che utilizza le batterie Blade di BYD, sebbene non si conosca la loro capacità, mentre i quattro motori che la muovono, uno per ogni ruota, producono una potenza di 220-240 kW e una coppia di 320-420 Nm, per un totale di circa 1.100 CV che le permetterebbero di toccare i 100 km/h in 3 secondi.

Inoltre il powertrain quad-motor le permette di sfruttare diverse features preziose, come un avanzato torque vectoring, la capacità di girarsi sul posto come un carro armato (l'ormai famosa modalità Tank Turn vista anche a bordo del Rivian R1T) e la possibilità di muoversi in obliquo come un granchio (crab mode). La ciliegina sulla torta, come anticipato in apertura, è un corpo vettura che segue lo standard IP68, ed è quindi impermeabile e capace di galleggiare sull’acqua, per non fermarsi di fronte a nulla.

Il prezzo di questo bestione non è stato reso noto, ma secondo le voci di corridoio cinesi, dovrebbe avere un prezzo di 1.000.000 di Yuan, circa 137.600 euro al cambio attuale. Un prezzo niente male rispetto alle concorrenti, se pensate che una Mercedes Classe G, in Cina, costa praticamente il doppio.