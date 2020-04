Nuovo BMW X2 2021: il SUV tedesco nelle foto spia dal Nürburgring

BMW sta rinnovando il più piccolo fra i suoi SUV di alta fascia, ovvero il BMW X2. Lanciato nel 2018, i tempi sembrano essere già maturi per una nuova generazione, ma con quali novità?

Di certo e ufficiale non abbiamo ancora nulla fra le mani, in ogni caso le indiscrezioni del web parlano di nuovi interni e motorizzazioni rinnovate. Grazie alle foto spia trapelate, scattate nei dintorni del Nürburgring, sappiamo della nuova griglia a doppio rene posta sotto il logo, dettaglio già visto su altre vetture del brand, c'è grandissima curiosità invece attorno all'abitacolo, nel quale potrebbe arrivare ancor più tecnologia rispetto al passato - nel frattempo sappiamo che anche Mercedes-Benz sta rinnovando gli interni della Classe S 2021.

Sul fronte motori, è data praticamente per certa una variante mild-hybrid affiancata da una hybrid plug-in, dunque con batteria e una piccola autonomia elettrica. Rimarrà probabilmente deluso invece chi aspetta un nuovo BMW X2 totalmente elettrico, all'orizzonte non c'è nulla del genere ma mai dire mai... Dobbiamo dunque immaginare un restyling estetico di caratura minore, senza novità sconvolgenti se non nelle motorizzazioni ibride (utili anche ad abbassare le emissioni medie nella line-up), nel frattempo vi ricordiamo che qualcuno ha analizzato i costi di un BMW X3 Hybrid e una Tesla Model Y per capire quale vettura sia più conveniente dopo 5 anni di utilizzo. (Foto: Automoto.it)